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Haberler Dünyadan Toby Kirkup hayata veda etti! 'Peaky Blinders'ta rol almıştı - Magazin haberleri
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Toby Kirkup hayatını kaybetti

48 yaşındaki ünlü oyuncu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı hissetmesinin ardından yatırıldığı hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybetti

Toby Kirkup hayata veda etti! 'Peaky Blinders'ta rol almıştı - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

"Peaky Blinders" ve "Emmerdale" adlı yapımlarda rol alan aktör Toby Kirkup, kollarında karıncalanma hissi ve göğüs ağrısı yaşadığını bildirmiş, 29 Ağustos'ta hastaneye yatırılmıştı.

Independent'in haberine göre; Kirkup, doktorların kendisine gastrit teşhisi koymasının ardından taburcu edildi ancak ünlü oyuncunun durumu eve döndüğünde kötüleşti.

Kusmaya başlayan Toby Kirkup, ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

Ancak adli tıp uzmanı Catherine Toner, aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söyledi. Toby Kirkup'un ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek, ölümünün araştırılmasını istedi.

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