Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 26 yaşında ve 1,90 metre boyundaki skorer oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi son olarak Yunanistan'ın Ifestos Limnou takımında forma giymişti.
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