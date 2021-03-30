TOFAŞ: 90 - Pınar Karşıyaka: 79

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Eddie Viator (Fransa),Boris Krejic (Slovenya),Andrei Sharapa (Belarus)

TOFAŞ: Tarik Phillip 10, Berkan Durmaz 8, Berk Uğurlu 7, Muhsin Yaşar 13, Zubcic 21, White 4, Purcell 18, Christon 7, Ege Demir, Mert Konuk 2, Batın Tuna

Pınar Karşıyaka: Henry 6, Morgan 18, Taylor 9, Metecan Birsen 5, M'Baye 11, Onuralp Bitim 7, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 10, Kennedy 11, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 22-18

Devre: 44-41

3. Periyot: 66-59

5 faulle çıkan: 39.35 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta pota altında daha etkin oynayan TOFAŞ, 5. dakikayı 13-8 önde geçti. Morgan ile rakibinin bu oyunlarına karşı durmaya çalışan Pınar Karşıyaka'ya, Zubcic ve Phillip ile karşılık veren ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başlarında Purcell ve Christon'ın basketleriyle TOFAŞ, skoru 26-21’e getirdi. Rakibi karşısında savunmada sertliği arttıran Pınar Karşıyaka, Onuralp Bitim ve Yunus Sonsırma ile de hücumda etkili olunca 22. dakikada skoru lehine çevirdi: 26-27. Kalan dakikalar iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken Zubcic’in son saniye basketiyle TOFAŞ soyunma odasına 44-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başları çekişmeye sahne olurken, 25. dakika 52-52'lik eşitlikle geçildi. TOFAŞ, hücumda Phillip ve Zubcic etkili olarak 27. dakikada farkı 8'e çıkardı: 60-52. Periyodun kalan dakikalarında hata yapmayan TOFAŞ, final periyoduna 66-59 üstün girdi.

Son çeyreğe Zubcic'in dış atış isabetiyle başlayan TOFAŞ, farkı da çift hanelere çıkardı: 69-59. Bu dakikadan itibaren oyunu tamamen kontrolüne geçiren TOFAŞ, parkeden 90-79 galip ayrıldı.