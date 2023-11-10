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        Tokat´ta tefecilik operasyonu: 5 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:20
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        Tokat´ta tefecilik operasyonu: 5 gözaltı (2)
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        4KİŞİTUTUKLANDI, İLÇE BAŞKANI SERBEST

        Tefecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden İbrahim Baş, İbrahim Güleç, Kenan Güler ve Muammer Kurt tutuklandı, Geçen hafta Gelecek Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak atanan Emine Yıldırım ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gelecek Partisi Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran, Emine Yıldırım'ın parti ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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