Tokat´ta tefecilik operasyonu: 5 gözaltı (2)

4KİŞİTUTUKLANDI, İLÇE BAŞKANI SERBEST

Tefecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden İbrahim Baş, İbrahim Güleç, Kenan Güler ve Muammer Kurt tutuklandı, Geçen hafta Gelecek Partisi Erbaa İlçe Başkanı olarak atanan Emine Yıldırım ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelecek Partisi Tokat İl Başkanı Ramazan Başaran, Emine Yıldırım'ın parti ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.