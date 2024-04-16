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        Kamera sistemi ile anbean takip edildi; alkollü sürücüye 33 bin lira ceza

        TOKAT'ta polisten kaçan sürücünün kullandığı araç, kamera sistemi ile anbean takip edilerek durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:10
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        Kamera sistemi ile anbean takip edildi; alkollü sürücüye 33 bin lira ceza
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        TOKAT'ta polisten kaçan sürücünün kullandığı araç, kamera sistemi ile anbean takip edilerek durduruldu. O anlar kameraya yansırken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesildi.

        Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca şüpheli bir otomobil tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, aracı durdurmak istedi. İkaza uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı araç, KGYS kameralarınca anbean takip edilerek durduruldu. Polisin zor kullanıp etkisiz hale getirdiği sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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