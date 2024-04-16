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        Başçiftlik Kaymakam Vekili Yüksel'den Belediye Başkanı Bolat'a ziyaret

        Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Şaban Bolat'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:25
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        Başçiftlik Kaymakam Vekili Yüksel'den Belediye Başkanı Bolat'a ziyaret
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        Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Şaban Bolat'ı ziyaret etti.

        Yüksel, Bolat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Yüksel, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığına seçilen Bolat'ı tebrik ediyorum. Görevinde başlarılar diliyorum. Beraber ilçemiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. " dedi.

        Bolat da Yüksel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bayramdan önce teslim alarak görevimize başladık. Bütün Başçiftlikli hemşehrilerimin hizmetindeyim. İlçemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Herkese kapımız açık. Güzel hizmetler yapacağız inşallah." diye konuştu.

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