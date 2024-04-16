Başçiftlik Kaymakam Vekili Yüksel'den Belediye Başkanı Bolat'a ziyaret

Bolat da Yüksel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bayramdan önce teslim alarak görevimize başladık. Bütün Başçiftlikli hemşehrilerimin hizmetindeyim. İlçemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Herkese kapımız açık. Güzel hizmetler yapacağız inşallah." diye konuştu.

Yüksel, Bolat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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