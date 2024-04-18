Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

TOKAT’TA4.1’LİK ARTÇI ŞOKUN ARDINDAN SOKAĞA ÇIKANLARIN SAYISI ARTTI

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02.35’te yine merkez üssü Sulusaray ilçesinde 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu artçı depremden sonra Tokat merkezde çok sayıda vatandaş daha evlerini terk etti. Battaniyelerle sokaklara çıkan vatandaşların bazıları araçlarında soğuktan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da yaktıkları ateşin çevresinde ısınarak geceyi geçirdi.

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