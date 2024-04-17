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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:59
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte Yazıcıoğlu, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını dileyen Yazıcıoğlu, "Süreç yeni başlıyor, amacımız Tokat'ımıza hizmet etmek. Biz bu değişimi savunurken Tokat'ımızın temel sorunları üzerinde durduk. Bu temel sorunların başında kentsel dönüşüm geliyor, Tokat'ın trafiği geliyor, toplu ulaşım geliyor." dedi.

        Tokat'a hizmetin bir ekip işi olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, "Siz bu ekibin en değerli parçasısınız. Temel sorunlarımızı ve mahallelerimizin sorunlarını çözmek için sizlerle birlikte hızlıca adım atacağız. Bayram dolayısıyla bu pazartesi günüyle startı vermiş olduk. Tokat'ın seçim döneminde de hep uyum içinde çalışmaktan bahsetmiştim. Bu seçimi nezaketi olanlar kazandı. Aynı nezaket ve uyum içerisinde siz değerli muhtarlarımızla çalışacak, Tokat'ımızı en iyi yerlere taşıyacağız. Tokat'ımız hem mutedil hem de kin tutmayan bir şehir. Rahmetli babam çok büyük emek vermiş, parlatmış ve Tokat'ı dünyaya tanıtmış. Ben de babamın bıraktığı yaşta Tokat'ı devraldım. Ben herkesin belediye başkanıyım. Bizim makamımız hizmet makamı olacak naz makamı olmayacak. Tüm mahallelerimize aynı hizmeti götürmeye gayret edeceğiz. Kapımız her daim herkese açık." diye konuştu.

        Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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