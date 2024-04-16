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        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsüne toplam 33 bin 339 lira ceza kesildi

        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye toplam 33 bin 339 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:30
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        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsüne toplam 33 bin 339 lira ceza kesildi
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        Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye toplam 33 bin 339 lira para cezası uygulandı.

        Polis ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi ancak "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü hızlanarak kaçtı.

        Takip sonucunda araç, TEDAŞ Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan kontrolde 1,70 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 11 maddeden toplam 33 bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

        Otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu. Ayrıca mala zarar verme suçundan da sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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