Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsüne toplam 33 bin 339 lira ceza kesildi
Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye toplam 33 bin 339 lira para cezası uygulandı.
Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye toplam 33 bin 339 lira para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi ancak "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü hızlanarak kaçtı.
Takip sonucunda araç, TEDAŞ Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan kontrolde 1,70 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 11 maddeden toplam 33 bin 339 lira idari para cezası uygulandı.
Otomobil sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu. Ayrıca mala zarar verme suçundan da sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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