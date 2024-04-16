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        Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan toplantısı yapıldı

        Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:45 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:45
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        Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan toplantısı yapıldı
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        Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Almus ilesine bağlı köy muhtarlarının katılımıyla Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

        Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yönetim kuruluna, yapılan seçimde en çok oyu alan İl Genel Meclisi üyeleri Halil Yaman ve Yılmaz Özer, muhtarlardan ise Dikili Köyü Muhtarı Oktay Erdoğan ve Kapıcı Köyü Muhtarı Erdal Güngör seçildi.

        Kaymakam Emre Çömen, yeni seçilenlerin katılımıyla ilk genel kurul toplantılarını yaptıklarını belirterek, "Yeni seçilen arkadaşlarımız ile birlikte uyum içinde çalışarak ilçemize azami şekilde hizmet etmeye gayret göstereceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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