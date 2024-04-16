Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan toplantısı yapıldı

Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Almus ilesine bağlı köy muhtarlarının katılımıyla Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yönetim kuruluna, yapılan seçimde en çok oyu alan İl Genel Meclisi üyeleri Halil Yaman ve Yılmaz Özer, muhtarlardan ise Dikili Köyü Muhtarı Oktay Erdoğan ve Kapıcı Köyü Muhtarı Erdal Güngör seçildi.