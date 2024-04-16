Tokat'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Bayraktepe köyüne bağlı Çataltepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangını gören vatandaşlar Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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