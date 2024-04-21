Tokat'ta park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobiline yorgun mermi isabet eden Emre Kanbolat (37), "Çocuklarımızın başına gelse ne yaparız" diyerek tepki gösterdi.

Emre Kanbolat dün akşam otomobilini Yunus Emre Mahallesi’ndeki evinin önüne park etti. Sabah dışarı çıktığında aracının ön camı ile tavanının kesiştiği yerdeki yorgun mermiyi gördü. Kanbolat, "Evimin önünde park halindeki aracıma yorgun mermi düşmüş. Evimizin önünde çocuklarımız oynuyor. Bu mermi havada kalmıyor. Bir yere düşüyor. Yani bu araba bizim için önemli değil. Ama çocuklarımızın başına bir şey gelse biz ne yaparız? Her şey olabilir" dedi. Kanbolat'ın haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı.