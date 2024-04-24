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        Servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        TOKAT'ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini (3) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:15
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        Servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        TOKAT’ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini (3) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Öğrencileri bıraktıktan sonra hareket eden Orhan Bektaş yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü Muhammet Enes Amini'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amini, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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