Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çime köyünde ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarma ve Orman İşletme ekiplerine haber verdi.

        Muhtar Mustafa Gül ve köylüler, ekipler gelene kadar yangına müdahale etti. Orman İşletme ve jandarma ekiplerince vatandaşların desteğiyle yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta jandarma, trafik kurallarına uyan sürücüleri durdurarak teşekkür e...
        Tokat'ta jandarma, trafik kurallarına uyan sürücüleri durdurarak teşekkür e...
        Tokat'ta depremin ardından Artova MYO öğrencilerinin kaldığı yurtta incelem...
        Tokat'ta depremin ardından Artova MYO öğrencilerinin kaldığı yurtta incelem...
        Sulusaray'daki Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi
        Sulusaray'daki Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi
        Tokat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
        Tokat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
        Emekli ziraat mühendisi kurduğu serada fidan aşılaması yapıyor
        Emekli ziraat mühendisi kurduğu serada fidan aşılaması yapıyor
        Tokat'ta depremden etkilenen çocukları Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ağırladı
        Tokat'ta depremden etkilenen çocukları Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ağırladı