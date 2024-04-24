Sulusaray'daki Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi
TOKAT'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası M.
TOKAT'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu değerlendirilen Sebastapolis Antik Kenti'nin zarar görmediğini ifade ederek, "M.Ö. 1'inci yüzyılda yapılan yapıların açığa çıkan kısmında hasar yok" dedi.
Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında, ilçede bulunan M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.
Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında şu anda hasar tespit çalışmalarımız yapılıyor. Antik kentin tahmin edilen yüzde 10'u bile ortaya çıkarılmadı. Antik kent depremden etkilenmedi. O zamanki yapı tekniğine uygun yapılmış. Yaptığımız ön tespitlerde herhangi bir şey olmadığı görüldü. Burası birinci derece sit alanı olduğu için yeni bina yapılmıyor. Mevcut binalarda onarım da yapılmıyor. M.Ö. 1'inci yüzyılda yapılan yapıların açığa çıkan kısmında hasar yok" dedi.
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