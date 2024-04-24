Sulusaray'daki Sebastapolis Antik Kenti depremden etkilenmedi

TOKAT'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu değerlendirilen Sebastapolis Antik Kenti'nin zarar görmediğini ifade ederek, "M.Ö. 1'inci yüzyılda yapılan yapıların açığa çıkan kısmında hasar yok" dedi.

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında, ilçede bulunan M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulundu.