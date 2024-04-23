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        Tokat'ta park meselesinden çıkan kavgada kadın sürücü darbedildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde park meselesinden çıkan kavgada kadın sürücü darbedildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:29
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        Tokat'ta park meselesinden çıkan kavgada kadın sürücü darbedildi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde park meselesinden çıkan kavgada kadın sürücü darbedildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        İddiaya göre, Gazi Bulvarı'nda dört gün önce aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen Yasemin Ö, bir minibüsün aracın arkasına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bir süre sonra minibüs sahibi aracının yanına gelirken Yasemin Ö. ile minibüste bulunanlar arasında tartışma başladı.

        Kadın sürücünün aracında bulunan biber gazını minibüsün içine doğru sıkmasının ardından arbede yaşandı. Darbedilen Yasemin Ö, aracında bulunan sopayla minibüstekileri kovalamaya başladı. Bunun üzerine minibüste bulunanlar yakınlarını ararken bir süre sonra başka bir araç ile gelen kişiler Yasemin Ö'nün aracına zarar verdi.

        Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olay sonrası gözaltına alınan Ferdi ve Erdi A, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İtiraz üzerine Ferdi A. ve Erdi A. yeniden gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 kişi tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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