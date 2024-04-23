Tokat'ta sopalı, biber gazlı kavga kamerada; 1 yaralı

TOKAT'ta 'park yeri' meselesi nedeniyle çıkan sopalı, biber gazlı kavgada Yasemin Özdamar (32), yaralandı. Kavga kameraya yansırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde oturan Yasemin Özdamar, bir iş için geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde Dilara K. ve Pınar K. ile 'park yeri' meselesi nedeniyle tartıştı. Olay yerine gelen Dilara ve Pınar K.’nin yakını Güven K. de tartışmaya dahil oldu. Çevredekiler araya girmesiyle taraflar tartışmayı sonlandırıp araçlarına bindi. Ancak bir süre sonra Dilara K. ve Pınar K. araçtan inerek, Özdamar'ın otomobiline zarar verdi. Özdamar da aracından aldığı sopa ile Dilara K. ve Pınar K.'ye vurdu, biber gazını da Güven K.'ye sıktı. Bunun üzerine araçla gelen ve akraba oldukları öğrenilen Takin A., Ferdi A. ve Erdi A. da sopalar ile kavgaya dahil oldu. Özdamar’ı sopayla yaralayan şüpheliler, aracının da camlarını kırdı. Hastaneye kaldırılan Yasemin Özdamar'ın başına dikiş atılırken, kavga kameraya yansıdı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü savcılık talimatı ile Ferdi A. ile Erdi A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.