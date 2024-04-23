Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Artova, Başçiftlik, Niksar ve Zile ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Artova, Başçiftlik, Niksar ve Zile ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Kaymakam Murathan Cebeci ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler, türküler okunup hazırlanan gösteriler sunuldu.
Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
- Artova
Artova'da Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Erkan Atam ve Belediye Başkanı Ali Güner çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.
Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
- Turhal
Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kutlama etkinlikleri millet bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.
Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan yaptı.
Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sunuldu.
Törene, Kaymakam Turan Soğukoluk, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Toplu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Başçiftlik
Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Başçiftlik Spor Salonu'nda devam eden programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Kutlama programına, Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Ertürkler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
- Niksar
İlçe Şehir Stadyumu'ndaki programda Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Semih Tepebaşı öğrencileri ve halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.
Kutlamalarda daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.
Programda, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri sahnelendi.
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