Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kutlamalarda daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.

İlçe Şehir Stadyumu'ndaki programda Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Semih Tepebaşı öğrencileri ve halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Başçiftlik Spor Salonu'nda devam eden programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler, türküler okunup hazırlanan gösteriler sunuldu.

Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Artova, Başçiftlik, Niksar ve Zile ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.