Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te kaymakamlık makamına çocuklar oturdu

        Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te kaymakamlık makamına çocuklar oturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti.

        Kaymakam Yüksel, kendisini ziyarete gelen Başçiftlik İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Deniz Ünaldı'yı ve arkadaşlarını makamında misafir etti.

        Ziyarette Yüksel, temsili olarak makam koltuğunu Deniz Ünaldı'ya devretti.

        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat da 1. Sınıf öğrencisi Defne Ada Tanrıverdi'ye makamını teslim etti.

        Bolat, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamlara oturmaları her ne kadar sembolik bile olsa, onların dile getirdikleri sorunların çözümü bizim için önem arz etmektedir. Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardı...
        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardı...
        Tokat'ta önce otomobile ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü...
        Tokat'ta önce otomobile ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü...
        Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
        Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
        Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
        Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
        Tokat'ta park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti
        Tokat'ta park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti