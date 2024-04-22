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        Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra beton elektrik direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:10
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        Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra beton elektrik direğine çarpan otomobil, hurdaya döndü. Kazada, sürücü Hacı Güleç (63) yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda meydana geldi. Şehir merkezinden Karayaka yönüne seyreden Cankat Alperen San yönetimindeki 20 ABK 385 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hacı Güleç yönetimindeki 60 NB 794 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Güleç’in otomobili, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada Hacı Güleç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan Cankat Alperen San ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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