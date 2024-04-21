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        Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (3)

        DEPREMSONRASI VATANDAŞLAR PARKLARDA ÇADIR KURDUTokat'ta merkez üssü Turhal ilçesi olan 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:25
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        Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (3)
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        DEPREMSONRASI VATANDAŞLAR PARKLARDA ÇADIR KURDU

        Tokat'ta merkez üssü Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar Millet Bahçesi'nde geceyi geçirmek için çadır kurdu. Turhal Belediye Başkanı Erem Ural, parklarda çadır kuran vatandaşları ziyaret etti. Başkan Ural, "Saat 15.00 civarında 4.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem sonrası sorumluluk bölgemizde hasar tespit çalışması yaptırdık. İlçemiz genelinde bir sorun yok. Vatandaşlarımızın tabi ki bir endişesi var. Bir kaç gün önce Sulusaray ilçemizde bir deprem meydana geldi. Ona istinaden insanlarımız parkları doldurdu. Parklarda kalan vatandaşlarımız için sıcak yemek ikramında bulunduk. Akşam da sıcak çorba ikramında bulunacağız. Bunun dışında sosyal tesislerimiz de açık" dedi.

        Depreme evlerinde yakalanan Huriye Keskin, "Deprem olduğu anda evde kahve içiyorduk. Yeraltından birden vurdu. Avizeler sallandı. Korkuyla kaçtık. Akşam için ise burada kalmayı planlıyoruz" diye konuştu.

        Polat Sercan ise "Deprem olduğu anda o telaşla birlikte kendimizi dışarıya attık. Artçı depremlerin devam ettiğini fark ettik. Bizde burada çadır kurmaya karar verdik. Geceyi burada geçireceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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