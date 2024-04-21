Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREMSONRASI VATANDAŞLAR PARKLARDA ÇADIR KURDU

Tokat'ta merkez üssü Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar Millet Bahçesi'nde geceyi geçirmek için çadır kurdu. Turhal Belediye Başkanı Erem Ural, parklarda çadır kuran vatandaşları ziyaret etti. Başkan Ural, "Saat 15.00 civarında 4.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem sonrası sorumluluk bölgemizde hasar tespit çalışması yaptırdık. İlçemiz genelinde bir sorun yok. Vatandaşlarımızın tabi ki bir endişesi var. Bir kaç gün önce Sulusaray ilçemizde bir deprem meydana geldi. Ona istinaden insanlarımız parkları doldurdu. Parklarda kalan vatandaşlarımız için sıcak yemek ikramında bulunduk. Akşam da sıcak çorba ikramında bulunacağız. Bunun dışında sosyal tesislerimiz de açık" dedi.