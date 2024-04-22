TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti
Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasına Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri de yardım etti.
Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasına Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri de yardım etti.
TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasında TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri deprem bölgesindeki vatandaşlara destek oldu.
Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız'ın eşliğinde çalışmalara katılan 20 öğrenci dağıtılan çadırların kurulumunu gerçekleştirdi.
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