TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasında TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri deprem bölgesindeki vatandaşlara destek oldu.

Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasına Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri de yardım etti.

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