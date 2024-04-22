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        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti

        Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasına Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri de yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:16
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        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti
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        Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasına Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri de yardım etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlara dağıtılan çadırların kurulmasında TOGÜ Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri deprem bölgesindeki vatandaşlara destek oldu.

        Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız'ın eşliğinde çalışmalara katılan 20 öğrenci dağıtılan çadırların kurulumunu gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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