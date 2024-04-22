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        Tokat'ta önce otomobile ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:50
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        Tokat'ta önce otomobile ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Hacı G. idaresindeki 60 NB 794 plakalı otomobil, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda Cankat Alperen S. yönetimindeki 20 ABK 385 plakalı otomobille çarpıştı, ardından elektrik direğine çarptı.

        Yaralanan sürücü Hacı G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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