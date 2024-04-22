Tokat'ta önce otomobile ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hacı G. idaresindeki 60 NB 794 plakalı otomobil, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda Cankat Alperen S. yönetimindeki 20 ABK 385 plakalı otomobille çarpıştı, ardından elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü Hacı G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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