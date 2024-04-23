Depremin yaşandığı Sulusaray'da 23 Nisan kutlamaları bir hafta ertelendi

Hatipoğlu, ilçede depremde hasar gören yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktararak, 2 caminin minaresinin tehlike oluşturmaması için yıkıldığını sözlerine ekledi.

İlçede, kutlama programının ise bir hafta ertelendiği belirtildi.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ömer Burak Bozkurt ve Belediye Başkanı Davut Kılıç çelenk sundu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı bir hafta ertelendi.

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