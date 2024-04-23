Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Depremin yaşandığı Sulusaray'da 23 Nisan kutlamaları bir hafta ertelendi

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı bir hafta ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremin yaşandığı Sulusaray'da 23 Nisan kutlamaları bir hafta ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı bir hafta ertelendi.

        Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ömer Burak Bozkurt ve Belediye Başkanı Davut Kılıç çelenk sundu.

        İlçede, kutlama programının ise bir hafta ertelendiği belirtildi.

        Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Sulusaray'da 5 gün önce depremlerin yaşandığına işaret etti.

        Kutlama programının ilçede bir hafta ertelendiğini belirten Hatipoğlu, "Önümüzdeki salı günü kutlama programını gerçekleştireceğiz." dedi.

        Hatipoğlu, ilçede depremde hasar gören yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktararak, 2 caminin minaresinin tehlike oluşturmaması için yıkıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Sulusaray'da deprem sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı
        Sulusaray'da deprem sonrası Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat Valisi Hatipoğlu deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
        Tokat Valisi Hatipoğlu deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
        Tokat'ta polisler çocuklar için klip çekti
        Tokat'ta polisler çocuklar için klip çekti
        Başçiftlik'te kaymakamlık makamına çocuklar oturdu
        Başçiftlik'te kaymakamlık makamına çocuklar oturdu
        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardı...
        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardı...