Tokat'ta polisler çocuklar için klip çekti

Zor zamanlarında çocukların yanlarında olan polislerin gerçek kahramanlar olduğuna atıfta bulunulan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman çocukların yanında olduğu vurgulandı.

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