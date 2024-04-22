Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Valisi Hatipoğlu deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, deprem bölgesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Valisi Hatipoğlu deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, deprem bölgesini ziyaret etti.

        Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatipoğlu, Sulusaray, Yeşilyurt ilçelerindeki vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

        Vatandaşlarla bir çay ocağında sohbet eden Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Depremin ardından devletin halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile bütün ekipler 3 saat içinde deprem bölgesine gelerek çalışmalara başladılar. Sulusaray ilçemizde evleri hasarlı engelli çocukları olan ailemiz için konteyner getirildi. Ailemizi buraya yerleştirdik. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kaymakamlıklar, AFAD, emniyet ve jandarmamız görevinin başında. Vatandaşlarımız panik yapmasınlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta polisler çocuklar için klip çekti
        Tokat'ta polisler çocuklar için klip çekti
        Başçiftlik'te kaymakamlık makamına çocuklar oturdu
        Başçiftlik'te kaymakamlık makamına çocuklar oturdu
        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardı...
        TOGÜ'lü öğrenciler depremler sonrası dağıtılan çadırların kurulmasına yardı...
        Tokat'ta önce otomobile ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü...
        Tokat'ta önce otomobile ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü...
        Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
        Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem