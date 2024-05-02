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        Tokat Belediye Plevne Spor - Armoni Alanya Kestelspor: 1-0

        STAT:GaziosmanpaşaHAKEMLER: Burak Olcar, Kemal Elmas, Abdulhamit SöylerTOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir - Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:34 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:40
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        Tokat Belediye Plevne Spor - Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
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        STAT:Gaziosmanpaşa

        HAKEMLER: Burak Olcar, Kemal Elmas, Abdulhamit Söyler

        TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir - Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk. 75 Yakup), Furkan, Ozan (Dk. 70 Abdulkadir), Kadir, Burak (Dk. 85 Ayhan), Eren (Dk. 86 Artun), Berk, Butuhan (Dk. 75 Arda)

        ARMONİ ALANYA KESTELSPOR: Murat - Harun, Emre, Kadir Can (Dk. 61 Barış), Samet (Dk. 76 Fatih), Buluthan, Alp, Doğukan (Dk. 87 Berkay Arslan), Berkay Efe, Hazarhan, Enes

        GOL: Dk. 26 Batuhan (Tokat Belediye Plevne Spor)

        SARI KARTLAR: Ozan, Furkan, Ayhan (Tokat Belediye Plevne Spor), Samet (Armoni Alanya Kestelspor)

        TFF 3'üncü Lig 4’üncü Grup 1'inci Tur Play-Off karşılaşmasında Tokat Belediye Plevnespor sahasında ağırladığı Armoni Alanya Kestelspor'u 1- 0 yendi.

        26'ncı dakikada gelişen Tokat Belediye Plevne Spor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

        Karşılaşma 1-0 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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