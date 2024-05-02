Tokat Belediye Plevne Spor - Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
STAT:GaziosmanpaşaHAKEMLER: Burak Olcar, Kemal Elmas, Abdulhamit SöylerTOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir - Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk.
STAT:Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Burak Olcar, Kemal Elmas, Abdulhamit Söyler
TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR: Ebubekir - Yücel, Muhsin, Muhammed (Dk. 75 Yakup), Furkan, Ozan (Dk. 70 Abdulkadir), Kadir, Burak (Dk. 85 Ayhan), Eren (Dk. 86 Artun), Berk, Butuhan (Dk. 75 Arda)
ARMONİ ALANYA KESTELSPOR: Murat - Harun, Emre, Kadir Can (Dk. 61 Barış), Samet (Dk. 76 Fatih), Buluthan, Alp, Doğukan (Dk. 87 Berkay Arslan), Berkay Efe, Hazarhan, Enes
GOL: Dk. 26 Batuhan (Tokat Belediye Plevne Spor)
SARI KARTLAR: Ozan, Furkan, Ayhan (Tokat Belediye Plevne Spor), Samet (Armoni Alanya Kestelspor)
TFF 3'üncü Lig 4’üncü Grup 1'inci Tur Play-Off karşılaşmasında Tokat Belediye Plevnespor sahasında ağırladığı Armoni Alanya Kestelspor'u 1- 0 yendi.
26'ncı dakikada gelişen Tokat Belediye Plevne Spor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.
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