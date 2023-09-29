Tokat'ta binanın bacasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir binanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir binanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde 3 katlı binanın bacasından kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri, durumu Erbaa Belediyesi itfaiyesine haber verdi.
Binaya gelen itfaiye ekipleri, bacanın içinde bulunan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardığı kediyi daha sonra serbest bıraktı.