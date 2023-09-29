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        Tokat'ta binanın bacasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir binanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:55
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        Tokat'ta binanın bacasında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir binanın bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde 3 katlı binanın bacasından kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri, durumu Erbaa Belediyesi itfaiyesine haber verdi.

        Binaya gelen itfaiye ekipleri, bacanın içinde bulunan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardığı kediyi daha sonra serbest bıraktı.

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