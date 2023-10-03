Tokat'ta 17 kadın kooperatifi tek çatı altında satış garantisi ile üretim yapıyor

DURSUN EKREM ER - Tokat'ta İl Özel İdaresinin girişimiyle 17 kadın kooperatifi, "Tokat Kadın Kooperatifleri" markası altında üretim yapıyor.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan 17 kadın kooperatifi, Tokat Valiliği İl Özel İdaresi çatısı altında tek markada birleştirildi.

Tokat Kadın Kooperatifleri markasıyla birleşen kooperatiflere üye kadınlar, hamur işi, reçel, pekmez, asma yaprağı, salça gibi ürünlerini satış garantisi ile üretmeye başladı.

Tokat Kadın Kooperatifleri Genel Koordinatörü Selma Cebeci, AA muhabirine, kooperatiflerin yaşadıkları en büyük sorunun pazar sorunu olduğuna işaret etti

Tokat Valiliğince 2019 yılında hazırlanan "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerde 17 kadın kooperatifi kurulduğunu belirten Cebeci, "Sonrasında bu kooperatiflerimizin hepsi için devletimizin imkanları sayesinde atölyeler oluşturduk. Atölyelerine makine ve ekipmanlarını temin ettik ve hanımlarımıza atölyelerini teslim ettik. Bununla eş zamanlı olarak da kadınlarımızın hepsine kooperatifçilik, üretim esasları, gıda hijyeni açısından eğitimler verdik. Bu eğitimlerden sonra da hanımlarımıza 'Hadi bismillah, üretmeye başlamanın zamandır' dedik." diye konuştu.

Daha sonra kooperatifleri tek çatı altında toplayıp "Tokat Kadın Kooperatifleri" markasını oluşturarak, markalarını tescil ettirdiklerini anlatan Cebeci, kooperatif üyesi kadınların ürettikleri ürünleri satamama korkusu yaşamadığını dile getirdi.

- Ürünler sosyal medya ve satış siteleri üzerinden satışa sunuluyor

Cebeci, İl Özel İdaresine ait şirketin kooperatif üyesi kadın üreticilerin ürünlerini satın aldığını ve "Tokat Kadın Kooperatifleri" markası ile satışa sunduğunu dile getirdi.

Kooperatif üyesi kadınların "Tokat Kadın Kooperatifleri" markasıyla daha güçlü olduğunu ifade eden Cebeci, şunları kaydetti:

"Kendi başlarına kalmasınlar, elleri güçlü olsun, pazarda yer bulabilsinler diye Tokat Kadın Kooperatifi diye bir marka oluşturduk. Bu markamızın çatısı altında bütün kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri biz İl Özel İdaremizin şirketi ve bu markanın başlığında topluyoruz. Hanımlarımıza bu anlamda da destek oluyoruz. Ürünleri alıyoruz ve pazara sunuyoruz. Tokat Kadın Kooperatifi markasıyla hanımlarımız, 'ürünüm elimde kalacak, acaba satamazsam' korkusu yaşamıyorlar. Biz pazar oluşturuyoruz. Gerek sosyal medya üzerinden, gerek internette satış siteleri üzerinden satışa sunuyoruz."

Tokat Kadın Kooperatifleri çatısı altında toplanan 17 kooperatiften birisi olan Tokat il merkezindeki Yeşilırmak Havzası Kadın Kooperatifinin başkanı Asuman Özcan da "Tokat’ın yöresel tüm ürünlerini annelerimizin yaptığı usulde üretiyoruz. Aynı zamanda da Özel İdare tarafından, Valilik tarafından da satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Gelirimiz güzel, eşlerimize, ailelerimize, çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Ama daha güzel, daha fazla işler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.