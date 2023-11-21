Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını kaybetti

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 23:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Tanoba beldesinde, daha önce çocukları kavga eden ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen Hüseyin N. (36) ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran K. (49) kahvehanede karşılaştı.

        Burada yaptıkları tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin N, muhtar Duran K'yi tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

        Vücuduna 6 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Duran K, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet zanlısı Hüseyin N. olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı
        İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        Binance 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum

        Benzer Haberler

        Çocuk kavgası yüzünden başlayan husumet cinayetle bitti
        Çocuk kavgası yüzünden başlayan husumet cinayetle bitti
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü
        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü
        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
        Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı
        Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı
        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları başladı
        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları başladı