Tokat'ta arasında husumet bulunan kişi tarafından vurulan muhtar hayatını kaybetti Tokat'ın Erbaa ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Tanoba beldesinde, daha önce çocukları kavga eden ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen Hüseyin N. (36) ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran K. (49) kahvehanede karşılaştı.

Burada yaptıkları tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin N, muhtar Duran K'yi tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 6 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Duran K, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Hüseyin N. olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.