Almuslu öğrenci, Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması için Ankara'ya gitti

Tokat'ın Almus ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencisi İclal Aydın, Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finaline katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında Sivas'ta düzenlenen ve 15 ilden öğrencilerin katılımıyla yapılan Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Almus İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İclal Aydın, birinci oldu.

Aydın, Yenimahalle Ümitköy İmam Hatip Lisesi'nde yapılacak Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finaline katılmak için öğretmenleri Nilgün Öz ve Ayfer Dinç ile Ankara'ya gitti.