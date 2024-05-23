Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban tedavi gördüğü hastanede öldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban tedavi gördüğü hastanede öldü.
Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sefa Can Karaçoban (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 6 yaralanın tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.
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