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        Tokat'ta bağ evindeki patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralanmıştı; 1 kişi öldü

         TOKAT'ınErbaa ilçesinde bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan Sefa Can Karaçoban (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:30 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:35
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        Tokat'ta bağ evindeki patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralanmıştı; 1 kişi öldü
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         TOKAT’ınErbaa ilçesinde bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5’i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan Sefa Can Karaçoban (29), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

        Olay, 18 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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