Bağ evindeki patlamada ölen Sefa, toprağa verildi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evine bırakılan sandığın açılması sırasında içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 5’i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayda dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sefa Can Karaçoban (29), Karayaka beldesinde toprağa verildi.

Olay, 18 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını cep telefonuyla arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban ve oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılardan 3 jandarma ile 2 sivil, Tokat’a sevk edildi. Yaralılardan Jandarma Astsubay Mustafa Evkay’dan sonra Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Avcı da taburcu edildi. Ankara’ya sevk edilen uzman çavuşlardan Alperen Songül ile Sezer Ertürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu, Burak Muslurget’in ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. İLİŞKİ İDDİASI

Yapılan araştırmada Sefa Can Karaçoban'ın, İsmail Güreldi'nin boşandığı K.G. ile ilişki yaşadığı iddialarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler İsmail Güreldi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güreldi ile yanındaki Turgay Öztürk (38), Samsun’da yakalandı. İki şüphelinin olaydan 1 gün önce 17 Mayıs’ta otomobille Erbaa’ya geldikleri, 18 Mayıs saat 02.00’de Karayaka’dan ayrılarak Samsun’a gittikleri belirlendi. İlçeye getirilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.