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        Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban'ın cenazesi, defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:34 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:34
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        Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban'ın cenazesi, defnedildi.

        Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sefa Can Karaçoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Karaçoban'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi ve helallik alındı.

        Olayın gerçekleştiği yerin hemen yanında bulunan musallada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaçoban'ın cenazesi, belediye mezarlığında toprağa verildi.

        Olayda yaralanan diğer 6 kişinin tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

        Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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