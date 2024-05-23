Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayda yaralanan diğer 6 kişinin tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Karaçoban'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi ve helallik alındı.

Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sefa Can Karaçoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sefa Can Karaçoban'ın cenazesi, defnedildi.

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