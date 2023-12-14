Niksar'da bir ev yandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Tenevli köyü Karabayır Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürdüğü yangında ev, tamamen yandı.
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