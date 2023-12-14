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        Niksar'da bir ev yandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:36
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        Niksar'da bir ev yandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Tenevli köyü Karabayır Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürdüğü yangında ev, tamamen yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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