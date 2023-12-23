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        Tokat'ta ihtiyaçlı öğrencilere giysi yardımı yapılacak

        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:37
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        Tokat'ta ihtiyaçlı öğrencilere giysi yardımı yapılacak
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapılacak.

        Bir hayırsever tarafından Niksar Gazi Ahmet İlkokulu'na içinde giysiler bulunan 600 kolinin olduğu bir tır gönderildi.

        Kışlık giyim malzemelerinin bulunduğu koliler, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun deposuna konuldu.

        Giysiler, daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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