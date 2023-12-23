Tokat'ta ihtiyaçlı öğrencilere giysi yardımı yapılacak
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapılacak.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapılacak.
Bir hayırsever tarafından Niksar Gazi Ahmet İlkokulu'na içinde giysiler bulunan 600 kolinin olduğu bir tır gönderildi.
Kışlık giyim malzemelerinin bulunduğu koliler, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun deposuna konuldu.
Giysiler, daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.
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