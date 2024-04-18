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        Tokat'ta deprem bölgesindeki 3 ilçede okullar tatil edildi

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 05:40 Güncelleme: 18.04.2024 - 05:40
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        Tokat'ta deprem bölgesindeki 3 ilçede okullar tatil edildi
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

        Hatipoğlu, AA muhabirine, Sulusaray ilçesinde gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 şiddetinde depremlerin olduğunu söyledi.

        Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

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