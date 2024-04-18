Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 05:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 05:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.35'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçeye gelerek Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'tan bilgi aldı.

        Hatipoğlu, geceyi dışarıda ateş yakarak geçiren vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        İlçedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, "Sulusaray ilçemizde iki deprem oldu. Artçı depremler ara ara devam ediyor. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile mobil ikram acı gelecek. Tedbir amaçlı Tokat Belediyesi itfaiye aracımız da burada." dedi.

        Hatipoğlu'nun ziyaretine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de eşlik etti.

        Bu arada belediye hoparlöründen vatandaşların evlerine girmemeleri yönünde anonslar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Kanal kazısında göçük oluştu! 3 işçiden 2'si öldü
        Kanal kazısında göçük oluştu! 3 işçiden 2'si öldü
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        İngiltere'de İsrail'e silah satışı protestosu
        İngiltere'de İsrail'e silah satışı protestosu
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı
        Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta deprem bölgesindeki 3 ilçede okullar tatil edildi
        Tokat'ta deprem bölgesindeki 3 ilçede okullar tatil edildi
        Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
        Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
        Tokat'ta beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1'i ağır, 4 yaralı
        Beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1'i ağır, 4 yaralı
        Niksar'da altyapı çalışmaları sürüyor
        Niksar'da altyapı çalışmaları sürüyor
        Tokat'ta Tarihi Sulu Sokak'ta fuar açıldı
        Tokat'ta Tarihi Sulu Sokak'ta fuar açıldı