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        Tokat'ta servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        Tokat'ta okul servisinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:25
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        Tokat'ta servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
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        Tokat'ta okul servisinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, yaşamını yitirdi.

        Orhan B. (55) idaresindeki 60 S 005 plakalı okul servis minibüsü, Esentepe Mahallesi Borsa Ortaokulu yakınlarında 3 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammet Anes Amini'ye çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Amini'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza, bir başka aracın içindeki kamerayla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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