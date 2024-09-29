Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
İlçede düzenlenen motosiklet festivaline katılan Kürşat Elitaş, A.K. ve O.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.İ, Elitaş ve A.K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda yaralanan Kürşat Elitaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
A.K'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.İ'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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