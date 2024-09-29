Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olayda yaralanan Kürşat Elitaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.İ, Elitaş ve A.K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İlçede düzenlenen motosiklet festivaline katılan Kürşat Elitaş, A.K. ve O.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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