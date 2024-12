MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tokat'ta konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "13 yıldır süren iç savaşın ardından 63 yıllık Baas rejimi, 54 yıllık Esad iktidarı sona ermiştir. Suriye'de yaşanan gelişmeler, küresel güçlerin Orta Doğu hesaplarını altüst ederken, bölgesinde Türkiye'ye rağmen hesap yapılamayacağını da dost düşman herkese göstermiştir. " dedi.

Kentte bir düğün salonunda, Tokat, Çorum, Sivas ve Amasya'dan partililerin katılımıyla "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, burada yaptığı konuşmada, toplantıda yerel seçimden bugüne kadar geçen süreyi değerlendireceklerini söyledi.

Bölgede ve dünyada her gün, her an yeni bir krizle, yeni bir sorunla karşı karşıya kalındığını belirten Durmaz, "Maalesef içinde bulunduğumuz coğrafya, küresel mihrakların tezgahlarında işlenen, aşama aşama sahneye konulan, yüzbinlerce mazlum ve masumun kanı üzerine dayatılan bir coğrafyaya dönmüş durumdadır. Katil İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren vahşi saldırıları, diğer yanda sınırlarımızda kurulmak istenen terör devleti, Mavi Vatan'daki egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar ve iç cephemizi dağıtmak için piyasaya sürülen algı operasyonları düşünüldüğünde milli güvenliğimizin tehdit altında olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.