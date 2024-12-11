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        Semerci köyü içme suyuna kavuştu

        Tokat İl Özel İdaresi, Semerci köyünü temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:13
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        Semerci köyü içme suyuna kavuştu
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        Tokat İl Özel İdaresi, Semerci köyünü temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

        Tokat İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Semerci köyünde yapılan 8.8 KW'lık Güneş Enerji Santralinin (GES) ve 20 tonluk biriktirme deposunun tamamladığı belirtildi.

        Semerci köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla yeşil enerji kullanarak çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Saniyede 3,5 litre suyu köyün üst kısmında bulunan depoya göndermek amacıyla Güneş Enerji Sistemimizi kurduk. Yine bölgede 20 tonluk yeni bir içme suyu deposu oluşturduk. Hem Güneş Enerji Sistemi hem normal elektrik sistemiyle çalışacak sistemimiz ile kesintisiz içme suyunu sağlamış olacağız. Yeşil enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, içme suyu sıkıntısı yaşayan köylerimizi suya kavuşturacağız. Köyümüze hayırlı olsun."

        Semerci Köyü Muhtarı Ferhat Yılmaz ise "Tesisimizin köyümüze hayırlı olmasını diler, başta İl Genel Meclis üyelerimize, İl Genel Sekreterimize, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, İl Özel İdaremizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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