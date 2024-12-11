Semerci köyü içme suyuna kavuştu

Tokat İl Özel İdaresi, Semerci köyünü temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

Tokat İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Semerci köyünde yapılan 8.8 KW'lık Güneş Enerji Santralinin (GES) ve 20 tonluk biriktirme deposunun tamamladığı belirtildi.

Semerci köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla yeşil enerji kullanarak çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saniyede 3,5 litre suyu köyün üst kısmında bulunan depoya göndermek amacıyla Güneş Enerji Sistemimizi kurduk. Yine bölgede 20 tonluk yeni bir içme suyu deposu oluşturduk. Hem Güneş Enerji Sistemi hem normal elektrik sistemiyle çalışacak sistemimiz ile kesintisiz içme suyunu sağlamış olacağız. Yeşil enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek, içme suyu sıkıntısı yaşayan köylerimizi suya kavuşturacağız. Köyümüze hayırlı olsun."