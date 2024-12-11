Tokat'ta çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'nde Engin Ünal'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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