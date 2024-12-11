Tokat'ta çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 500 balya saman zarar gördü.
Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'nde Engin Ünal'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 500 balya saman zarar gördü.
Yakınlarda bulunan 210 küçükbaş hayvan da yangından etkilenmeden kurtarıldı.
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