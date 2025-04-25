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        Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:38
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        Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        H.D. idaresindeki 24 AAV 641 plakalı otomobil, Talazan köprüsü yakınlarında devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçta bulunan oğlu D.E.D. ise yaralamadan kurtuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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