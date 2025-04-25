Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.D. idaresindeki 24 AAV 641 plakalı otomobil, Talazan köprüsü yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçta bulunan oğlu D.E.D. ise yaralamadan kurtuldu.
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