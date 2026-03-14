Niksar'da Şahinli-Mahmudiye grup yolundaki köprü genişletildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Şahinli-Mahmudiye grup yolunda bulunan köprüdeki genişletme çalışmaları tamamlandı. Niksar İlçe Özel İdare ekipleri tarafından Şahinli-Mahmudiye grup yolunda bulunan köprüde ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle genişletme çalışması başlatılmıştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut köprünün dar olan yapısı genişletildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla köprü asfalt dökülerek yeniden ulaşıma açıldı.

