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        Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:40 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:40
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        Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında Tokat Valisi Abdullah Köklü, 48. Piyade Alay Komutanı Topçu Albay Haluk Albayrak ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün kente ilk kez 26 Haziran 1919'da geldiğini söyledi.

        Atatürk'ün Tokat'ı ilk ziyaretinde sarf ettiği sözlerin Anadolu'nun birçok köşesinde milli uyanışa vesile olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız ve şehitlerimiz sayesindedir. Anadolu medeniyetinin 1071'den itibaren Türk mayasıyla yeniden yoğrulduğu, bir zamanlar Danişmentlilerin, Selçukluların ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Tokat şehrimiz, 1919 senesine gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attığı yerlerden biri olmuştur." dedi.

        Törene, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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