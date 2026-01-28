Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılaması sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'dan getirildi, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmaya katılan, patlama sonrası hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban'ın 4 kızı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.



Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Jandarma ekiplerinin 18 Mayıs 2024'te bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine gittikleri sırada patlama meydana gelmiş, olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede ölmüştü.



Patlamada yaralanan ve evinde tedavisi süren baba Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.



