Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'lü öğrenciler katıldıkları güreş turnuvasında 3 madalya kazandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, katıldıkları güreş şampiyonasında 3 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'lü öğrenciler katıldıkları güreş turnuvasında 3 madalya kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, katıldıkları güreş şampiyonasında 3 madalya kazandı.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda TOGÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Emrah Ormanoğlu 61 kiloda, Fatih Altınbaş da 97 kiloda birinci, Rıfat Eren Gıdak ise üçüncü oldu.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, organizasyonda derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, "Spor Bilimleri Fakültemiz yetenekli sporcuları ve özverili akademik kadrosuyla hem üniversitemizi hem de ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Bu başarılar genç sporcularımızın disiplinli çalışmalarının sonucudur. Kendilerini, antrenörlerini ve emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak öğrencilerimizin ülke çapındaki başarılarıyla gurur duyuyor, ulusal ve uluslararası arenada daha nice zaferlerine tanıklık etmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        6 öğrenciye 'Cinsel istismar'dan öğretmene 130 yıl hapis!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Baraj gölü çekilince ortaya çıktı, korumaya alındı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan mahalle ziyareti
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan mahalle ziyareti
        Tokat'ta kargo minibüsü alev alev yandı
        Tokat'ta kargo minibüsü alev alev yandı
        Tokat'ta çekilen "Onbeşliler" dizisinde şehit yakınları ve gaziler de rol a...
        Tokat'ta çekilen "Onbeşliler" dizisinde şehit yakınları ve gaziler de rol a...
        2025'te 100 bin tonun üzerinde bal üretimi beklentisi
        2025'te 100 bin tonun üzerinde bal üretimi beklentisi
        Anadolu Türk tarihinin en eski kitabesi, çalındıktan 23 yıl sonra bulundu J...
        Anadolu Türk tarihinin en eski kitabesi, çalındıktan 23 yıl sonra bulundu J...
        Tokat Belediyesi BELMEK'te aşçı yardımcılığı kursu sürüyor
        Tokat Belediyesi BELMEK'te aşçı yardımcılığı kursu sürüyor