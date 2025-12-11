TOGÜ'lü öğrenciler katıldıkları güreş turnuvasında 3 madalya kazandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, katıldıkları güreş şampiyonasında 3 madalya kazandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda TOGÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Emrah Ormanoğlu 61 kiloda, Fatih Altınbaş da 97 kiloda birinci, Rıfat Eren Gıdak ise üçüncü oldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, organizasyonda derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, "Spor Bilimleri Fakültemiz yetenekli sporcuları ve özverili akademik kadrosuyla hem üniversitemizi hem de ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Bu başarılar genç sporcularımızın disiplinli çalışmalarının sonucudur. Kendilerini, antrenörlerini ve emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak öğrencilerimizin ülke çapındaki başarılarıyla gurur duyuyor, ulusal ve uluslararası arenada daha nice zaferlerine tanıklık etmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.