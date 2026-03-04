Tokat'ta kara saplanan ambulansı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Tokat'ın Almus ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 04.03.2026 - 20:18 Güncelleme:
Tokat'ın Almus ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Almus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 70 yaşındaki D.K, ilçeye bağlı Mescit köyüne götürüldüğü sırada, ambulans kara saplandı.
Ambulansın kardan çıkamaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kara saplanan ambulans kurtarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri